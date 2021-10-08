ADÜ’lü öğrencilere Aksoy’dan yurt müjdesi

AYDIN'DA yapımı tamamlanan kız öğrenci yurdunun açılacağı tarih belli oldu. ADÜ'lü öğrencilere yurt müjdesini Vali Hüseyin Aksoy verdi. Kız öğrenci yurdunun 11 Ekim'de kapılarını açacağını duyuran Aksoy, "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsü içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 2 bin 392 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu pazartesi günü hizmete açılacaktır. Aydın'a ve öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE