  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın ADÜ’lü öğrencilere Aksoy’dan yurt müjdesi

ADÜ’lü öğrencilere Aksoy’dan yurt müjdesi

ADÜ’lü öğrencilere Aksoy’dan yurt müjdesi

8.10.2021

AYDIN'DA yapımı tamamlanan kız öğrenci yurdunun açılacağı tarih belli oldu. ADÜ'lü öğrencilere yurt müjdesini Vali Hüseyin Aksoy verdi. Kız öğrenci yurdunun 11 Ekim'de kapılarını açacağını duyuran Aksoy, "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsü içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 2 bin 392 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu pazartesi günü hizmete açılacaktır. Aydın'a ve öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ADÜ’lü öğrencilere Aksoy’dan yurt müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.