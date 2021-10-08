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Haberler Aydın Geri manevra yapan kamyonun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Geri manevra yapan kamyonun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Son dakika... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, geri manevra yapan kamyonun çarptığı 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Geri manevra yapan kamyonun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

08.10.2021, 14:55

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerine mal indirmek için geri manevra yapan kamyonun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.



Olay, Türkmen Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine mal indirmek için geri manevra yapan U.D. yönetimindeki 34 VM 4851 plakalı kamyon, 81 yaşındaki Fahriye Erkan'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı kadın aracın tekerleğinin altında kaldı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, kadının cansız bedeni itfaiyenin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kamyon sürücüsü U.D. polis tarafından gözaltına alındı. Yaşlı kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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