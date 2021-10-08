Kadın danışmana dayağa nihayet soruşturma

CHP'de taciz, tecavüz ve kadına şiddet skandallarına bir yenisi daha eklendi. Alınan bilgiye göre CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız özel danışmanı E.Ş'ye kendisini işten çıkaracağını söyledi. E.Ş. ise bunu yapamayacağını, elinde ses kayıtları olduğunu belirtti. Bunun üzerine tartışma çıkarken, Yıldız danışmanına defalarca tokat attı.

Yıldız'ın tokatladığı E.Ş, polise verdiği ifadede uğradığı saldırıyı detaylı bir şekilde anlattı. Yaşanan olaya tepkiler çığ gibi büyürken, CHP'nin tutumu merak konusu oldu. Dayak skandalıyla çalkalanan CHP, gelen tepkiler üzerine harekete geçmek zorunda kaldı ve Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ile Gülizar Biçer Karaca'yı olayın araştırılması için görevlendirdi.

DOSYASI OLDUKÇA KABARIK

CHP'li Hüseyin Yıldız, sık sık kabarık suç dosyasıyla adından söz ettiren bir isim. Vukuatlarıyla gündemden düşmeyen Yıldız'ın hakkında açılan 3 dava bulunuyor. Yıldız, 2007 yılında bir İngiliz vatandaşından 'arsa alıp ev yapacağım' diyerek 220 bin sterlin aldığı ve verdiği süre içerisinde evi yapmadığı gibi aldığı parayı da geri ödemediği öğrenildi.

Bununla ilgili görülen davada mahkeme, Yıldız'ı haksız bularak söz konusu miktarı geri ödemesine karar verdi. Ancak mahkeme kararına rağmen şu ana kadar herhangi bir tahsilat yapılmadığı belirtildi. İkinci davada ise zimmete para geçirme ile ilgili. İddialara göre, iki Danimarkalı ve bir İngiliz ile Hüseyin Yıldız, Didyma adlı bir şirket kurdu ve Yıldız bu şirketi temsil yetkisini kötüye kullanarak zarar uğratıp zimmetine para geçirdiği belirtildi. Bu dava hala sürüyor. Üçüncü dava ise Yıldız'ın temsilcisi olduğu Didyma adlı şirketi kendi şirketine 1 milyon lira borçluymuş gibi göstermesi ile ilgili. Bu borcu icraya koyup tebli- gat gönderen Yıldız'a karşı ortaklarının açtığı davada da karar bekleniyor

SON DARP SKANDALINA CHP DE SESSİZ KALAMADI

Sürekli skandallarla gündeme gelen CHP'li Hüseyin Yıldız, daha önce kızını Torbalı Belediyesi'nde müdür yaptırmasıyla da eleştirilmişti.

HALKLA İLİŞKİLER MEZUNU KIZI HUKUK MÜDÜRÜ YAPILMIŞTI

TORBALI Belediye Başkanlığı görevini yürütürken solunum rahatsızlığı nedeniyle vefat eden İsmail Uygur, kendisine adaylığı konusunda destek veren CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kızı Ezgi Yıldız'ı özel kalem müdürü yaparak devlet memuru olmasını sağlamıştı. Ezgi Yıldız, ardından Veteriner İşleri Müdürü olarak atanmıştı. Veteriner olmadığı gibi hukukçu da olmayan Ezgi Yıldız'ın son olarak belediyenin Hukuk İşleri Müdürü yapılması büyük şaşkınlık yaratmıştı. 2 yıllık halkla ilişkiler mezunu olan ve bunu 4 yıla tamamlamak için özel bir üniversitede hala öğrenci olan Yıldız'ın hukuk eğitimi almadan belediyenin lehine ve aleyhine açılan davaları nasıl takip edeceği de merak konusu olmuştu

KAZIM YÖRÜKÇE