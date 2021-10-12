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Haberler Aydın Peluş oyuncaktan uyuşturucu çıktı

Peluş oyuncaktan uyuşturucu çıktı

Peluş oyuncaktan uyuşturucu çıktı

12.10.2021

AYDIN'DA Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Polisler, otogar içerisinde iki kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilerin, yapılan GBT sorgulamasında A.B. ve E.K.K. isimli kadın olduğu tespit edildi. Sırt çantasındaki peluş oyuncak içerisinde toplam 124,65 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ile 1 adet kuru sıkıdan çevirme tabanca ve 72 adet bilyeli fişek ele geçirildi A.B ve E.K.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. ■ İBRAHİM UZUN
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