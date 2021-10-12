Selinos Deresi’nde 6 medeniyetin izleri aranıyor

2 bin 400 yıllık Pergamon Antik Kenti'nin kalbi Selinos Deresi, yeniden gün yüzüne çıkıyor. Örnek projesi 2023'te tamamlanacak olan Selinos Deresi'nde Helen, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait yapıların gün yüzüne çıkarılacağını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yerli ve yabancı turistlerin 6 medeniyetin izlerine aynı anda yolculuk yapabileceğini söyledi.

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