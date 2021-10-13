  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da evinde ölü bulunan hakim için adliye önünde tören düzenlendi

Aydın'da evinde ölü bulunan hakim için adliye önünde tören düzenlendi

Son dakika... Aydın'da evinde ölü bulunan hakim Aydın Tuncalı'nın cenazesi, adliye binası önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Muğla'ya gönderildi.

Aydın’da evinde ölü bulunan hakim için adliye önünde tören düzenlendi
AA

13.10.2021, 14:29

Aydın Vergi Mahkemesi hakimi Aydın Tuncalı'nın (53) Türk bayrağına sarılı cenazesi, adliye binası önüne getirildi.

Burada konuşma yapan Mahkeme Başkanı Zeren Ayhan, tüm mesai arkadaşlarının gönlünde yer bulan Tuncalı'nın ölümüyle büyük üzüntü yaşadıklarını, onu unutmayacaklarını söyledi.

Törene Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, Tuncalı'nın yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Tuncalı'nın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Muğla'ya gönderildi.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki adliye lojmanlarında ikamet eden Aydın Tuncalı'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, dün çilingir yardımıyla girilen evde Tuncalı'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Herhangi bir kesici alet izi bulunmayan ceset, otopsiye gönderilmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da evinde ölü bulunan hakim için adliye önünde tören düzenlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.