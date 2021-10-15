Kıskanç koca eşinin konuştuğu adamı ezdi

AYDIN'DA kıskanç koca Erdinç Aksoy (41) boşanma aşamasındaki eşinin yolda konuştuğu Şenol Yıldırım'ın (42) üzerinden otomobille geçerek kaçtı. Yıldırım, aracın altında 200 metre sürüklenerek ağır yaralanırken kaçan koca polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı mahallesi, Batı Çevri Bulvarı'nda yaşandı.

ARAÇTAN İNEREK TARTIŞTI

ERDİNÇ Aksoy, eşi Hülya Aksoy'u yanında bir erkekle görünce krize girerek aracından indi. İkili arasında başlayan tartışmaya Şenol Yıldırım da katılınca iyice öfkelenen Aksoy, 09 ACF 135 plakalı otomobiliyle Yıldırım'ı altına alarak 200 metre sürükledi.

Yıldırım, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kaçan Aksoy polis tarafından yakalandı ve yapılan kontrolünde 1.58 promil alkollü çıktı. Korkunç olay, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

■ KAZIM YÖRÜKCE