  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da sezonun ilk kestanesi kilogramı 120 liradan satıldı

Aydın'da sezonun ilk kestanesi kilogramı 120 liradan satıldı

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Aydın'da sezonun ilk kestanesi, kilogramı 120 liradan Aydın Ticaret Borsasınca satın alındı.Farklı ilçelerden 4 üretici, toplam 100 kilogram kestane getirdi.

Aydın’da sezonun ilk kestanesi kilogramı 120 liradan satıldı
AA

18.10.2021, 14:31 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021, 14:38

Borsada düzenlenen sezonun ilk kestane alım törenine, farklı ilçelerden 4 üretici toplam 100 kilogram kestane getirdi. Kestane, sembolik olarak kilogramı 120 liradan satın alındı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, konuşmasında, Türkiye'nin, kestane üretiminde dünyada dördüncü sırada yer aldığını, Aydın'ın da ülkedeki üretimde ilk sırada kendisine yer bulduğunu söyledi. Türkiye'de yılda 75 bin ton kestane üretildiğini ifade eden Aksoy, "Şehrimiz, bu üretimin 3'te birini gerçekleştirmektedir. Temennimiz önceki yıllar gibi bu sene de aynı kalitede, aynı miktarda kestaneyi üretmek ve hem yurt içinde hem de yurt dışında insanların beğenisine sunmaktır." dedi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da geçen yıl 9 bin ton kestanenin yurt dışına gönderildiğini kaydetti. Üretici Muhsin Kıyar ise bu yıl kestane veriminin kuraklıktan dolayı düşük olduğunu dile getirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da sezonun ilk kestanesi kilogramı 120 liradan satıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.