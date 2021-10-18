Cemevinin malzemelerini çalan şüpheli tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan cemevinde meydana geldi. Cemevinin yemekhane kısmından giren şüpheli, içeride bulunan ses sistemi, mikrofon ve uzatma kablosunu çaldı. Sabah saatlerinde cemevine gelen dernek üyeleri yemekhanedeki malzemelerin çalındığını fark, ederek polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak çalışma başlattı. Yapılan inceleme ve çevredeki kamera görüntülerinden şüphelinin, hırsızlık suçundan 22 ayrı suç kaydı bulunan H.P. olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese yapılan baskında, çaldığı malzemelerle birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Çalınan malzemeler Cemevi yetkililerine teslim edildi. H.P., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.