Aydın’da kurt dehşeti: 15 koyun telef oldu

AYDIN'DA ağıla giren kurtlar, 15 koyunu parçalayarak telef etti. 11 koyunun da yaralandığı olayla ilgili çobanlar, vahşi kurtlara çözüm bulunmasını istedi. Çine Madran Dağı Çatalyayla mevkiinde çobanlık yapan Murat Sever, Abdullah Kahraman ve Ekrem Yılmaz'a ait ağıllara saldıran kurtlar, çobanlara ait koyunları telef etti. Kurt saldırısında 15 koyun telef olurken 11 koyun yara aldığı görüldü. Geçimini küçükbaş hayvanlardan sağlayan çobanlar kurt saldırısının ardından çaresiz kaldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE