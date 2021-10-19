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Haberler Aydın Kaçak avlananlara yönelik çalışmalar hız kesmiyor

Kaçak avlananlara yönelik çalışmalar hız kesmiyor

Kaçak avlananlara yönelik çalışmalar hız kesmiyor

19.10.2021

AYDIN'DA Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanan dört kişiyi suçüstü yakaladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri il genelindeki avlaklarda koruma ve kontrol çalışmalarını gece ve gündüz etkin bir şekilde aralıksız sürdürüyor. Kaçak avlandığı tespit edilen şahıslar tek tek yakalanarak işlem yapılıyor. Ekiplerin son yaptıkları çalışmalar kapsamında 4 kişi suçüstü yakalanırken, kaçak avlandıkları tespit edilen şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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