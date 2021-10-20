Cinayetin sebebi aynı kızı sevmeleri

Aydın'da sokak ortasında okul arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Boran Sönmez'in kız yüzünden cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Boran Sönmez ve Zekeriye K'nin (16) aynı kızı sevdikleri ve okulda bu yüzden tartıştıkları öğrenildi. Aralarında husumet bulunan ve önceki gün İki Çeşmelik Mahallesi'nde yeniden karşılaşan Boran Sönmez ile Zekeriya K. arasında başlayan ağız dalaşı kısa sürede kavgaya dönüştü.

POLİS KATİLİ ARIYOR

Bu kavgada Zekeriya K. ve beraberindekilerin bıçaklı, taşlı saldırısına uğrayan Boran Sönmez, karnından ve kalbinden yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Boran'ı kurtarmak için önce yanındaki arkadaşları kıyafetlerini çıkararak yarasını tampon yapıp kan kaybını önlemeye çalıştı.

Ancak Boran tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay yerindeki arkadaşlarının ifadesinden bıçağı saplayan kişinin 16 yaşındaki Zekeriya K. olduğu belirlendi. Zekeriya K. olaydan sonra kayıplara karıştı. Boran Sönmez'in ölüm haberini alarak olay yerine gelen ailesi, çocuklarını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi. Polis her yerde arkadaş katilini