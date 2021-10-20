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Haberler Aydın Kamyona çarpan otomobil kağıt gibi ezildi

Kamyona çarpan otomobil kağıt gibi ezildi

Aydın-İzmir Otoyolu'nda seyreden ve önündeki otomobilin kamyona arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kamyona çarpan otomobil kağıt gibi ezildi
İHA

20.10.2021, 18:16

Kaza, Aydın-İzmir Otoyolu Selatin Tüneli çıkışında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Aydın istikametine seyreden 09 RG 088 plakalı otomobil, Selatin Tüneli çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 09 S 6720 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile kağıt gibi ezilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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