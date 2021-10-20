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Haberler Aydın Kuşadası'na iki kruvaziyerle 570 turist geldi

Kuşadası'na iki kruvaziyerle 570 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine, biri Norveç, diğeri Bahama bandıralı iki kruvaziyerle 570 turist giriş yaptı. Tur programına katılmayan ve turdan dönem turistler Kuşadası çarşılarına yönelerek alışveriş yaptı.

Kuşadası’na iki kruvaziyerle 570 turist geldi
AA

20.10.2021, 11:17

Norveç bandıralı Viking Sky ile Bahama bandıralı Star Legend'den inen yolcuların bir kısmı Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve Şirince köyünün yanı sıra çevredeki ören yerlerini gezdi.

Tur programına katılmayan ve turdan dönem turistler Kuşadası çarşılarına yönelerek alışveriş yaptı.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, 2022'de 900 bin turistin kruvaziyerle ilçeye geleceğini ve gelecek yılın çok daha iyi geçeceğini söyledi.

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