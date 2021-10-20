Uyuşturucu kavgası ölümle bitti

AYDIN Germencik'te iddiaya göre uyuşturucu yüzünden çıkan kavgada Mehmet Ali Bozkurt (27), Cüneyt Üşüntü'yü (27) sokak ortasında vurarak öldürdü. Olay, dün saat 03.30 sıralarında Yeni Mahalle Ardıç Sokak'ta meydana geldi. Aralarında uyuşturucu yüzünden bir anlaşmazlık olduğu iddia edilen Mehmet Ali Bozkurt ile Cüneyt Üşüntü sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada Bozkurt, belindeki tabancayla Üşüntü'ye ateş etti. Kurşunlardan birisi göğsünden isabet alan Cüneyt Üşüntü olay yerinde hayatını kaybetti. Bozkurt gözaltına alındı.

■ İHSAN KARATAŞ