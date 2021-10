Göçmenler batmak üzereyken kurtarıldı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, farklı saatlerde can salı ve lastik bot içerisindekilerin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, her an batma tehlikesiyle karşı karşıya olan yabancı uyruklu 53 düzensiz göçmeni kurtardı. Sağ salim kıyıya çıkarılan 53 kişi, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği ve batma tehlikesi yaşadığı öğrenildi.

■ İBRAHİM UZUN