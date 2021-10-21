  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Göçmenler batmak üzereyken kurtarıldı

Göçmenler batmak üzereyken kurtarıldı

Göçmenler batmak üzereyken kurtarıldı

21.10.2021

AYDIN'IN Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, farklı saatlerde can salı ve lastik bot içerisindekilerin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, her an batma tehlikesiyle karşı karşıya olan yabancı uyruklu 53 düzensiz göçmeni kurtardı. Sağ salim kıyıya çıkarılan 53 kişi, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği ve batma tehlikesi yaşadığı öğrenildi.

■ İBRAHİM UZUN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göçmenler batmak üzereyken kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.