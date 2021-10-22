Aydın’da 4 ilçede 33 mahalleye şap karantinası

Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Karaağaçlı Mahallesi'nde bir hayvanda şap hastalığından şüphelenildi. Hayvandan alınan numune Türkiye Şap Enstitüsü'ne gönderildi.





Testin pozitif çıkması üzerine Germencik'in; Karaağaçlı Mahallesi başta olmak üzere mahalleye 10 kilometyre çapında bulunan Germencik'in; Moralı, Mursallı, Reisköy, Turanlar, Üzümler, Abdurrahmanlar, Alangüllü, Dağkaraağaç, Dereköy, Gümüşyeni, Hıdırbeyli, Kızılcagedik, Kızılcapınar, Camikebir, İstasyon, Mesudiye, Park, Yedieylül, Yenimahalle, Neşetiye, Tekin, Ortaklar mahalleleri, Koçarlı'nın; Bıyıklı, Güdüşlü, Kasaplı, Şenköy, Tekeli, Yağhanlı, Yeniköy mahalleleri, Söke'nin; Argavlı Mahallesi ve İncirliova'nın Akçeşme ve Sınırteke Mahallesi karantinaya alındı. Öte yandan bu mahallelere hayvan giriş ve çıkışı da yasaklandı.