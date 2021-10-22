  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da 4 ilçede 33 mahalleye şap karantinası

Aydın'da 4 ilçede 33 mahalleye şap karantinası

Aydın'ın Germencik ilçesine hayvanlarda görülen şap hastalığının tespit edilmesi nedeniyle, mahallenin 10 kilometre yarıçapında bulunan Germencik başta olmak üzere Koçarlı, Söke ve İncirliova'da toplamda 33 33 mahalle karantinaya alınarak hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Aydın’da 4 ilçede 33 mahalleye şap karantinası
İHA

22.10.2021, 14:40

Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Karaağaçlı Mahallesi'nde bir hayvanda şap hastalığından şüphelenildi. Hayvandan alınan numune Türkiye Şap Enstitüsü'ne gönderildi.

Testin pozitif çıkması üzerine Germencik'in; Karaağaçlı Mahallesi başta olmak üzere mahalleye 10 kilometyre çapında bulunan Germencik'in; Moralı, Mursallı, Reisköy, Turanlar, Üzümler, Abdurrahmanlar, Alangüllü, Dağkaraağaç, Dereköy, Gümüşyeni, Hıdırbeyli, Kızılcagedik, Kızılcapınar, Camikebir, İstasyon, Mesudiye, Park, Yedieylül, Yenimahalle, Neşetiye, Tekin, Ortaklar mahalleleri, Koçarlı'nın; Bıyıklı, Güdüşlü, Kasaplı, Şenköy, Tekeli, Yağhanlı, Yeniköy mahalleleri, Söke'nin; Argavlı Mahallesi ve İncirliova'nın Akçeşme ve Sınırteke Mahallesi karantinaya alındı. Öte yandan bu mahallelere hayvan giriş ve çıkışı da yasaklandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da 4 ilçede 33 mahalleye şap karantinası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.