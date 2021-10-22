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Didim'de 4 büyüklüğünde deprem

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında deprem medyana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı. AFAD ve Kandilli verilerine göre 22 Ekim 2021 Cuma günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Depremin büyüklüğü kaç?