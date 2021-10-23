Haberler Aydın Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkan minibüs park halindeki otomobile çarparak istinat duvarında asılı kaldı. Bu sırada merdivenden yukarıya çıkan bir vatandaş minibüsü son anda fark ederek saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.