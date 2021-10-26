CHP’nin Aydın etkinliğinde protokol krizi çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Aydın Kuşadası'nda gerçekleşen Kadın Kolları Çalıştayı'na katılan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kendisine protokolde ayrılan yeri beğenmemesi kriz çıkarttı.

ARKA SIRAYA KOYDULAR

Alınan bilgiye göre, 81 ilin kadın kolları başkanları ve belediye başkanlarının katıldığı program için Kuşadası'na gelen Efeler Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Fatih Atay, protokol sıralamasında kendisine en son sandalyenin ayrıldığını görünce tepki gösterdi. CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'e sitemini ileten Atay, "Kim yaptı bunu? Lütfen. Bunu kimin yaptırdığını biliyoruz da lütfen düzeltin. Bu ikinci terbiyesizlik oldu, lütfen" diyerek kendisine ayrılan yerin değiştirilmesini istedi.

'YİNE TERBİYESİZLİK'

KEMAL Kılıçdaroğlu'nun katıldığı daha önceki programda da kendisine ayrılan yeri beğenmeyip kriz çıkmasına neden olan Atay, "Evet yine değiştirdiler, yine terbiyesizlik yapıldı. Her zaman yapıldığı gibi. Bunu marifet zannediyorlar, itibarsızlaştırdıklarını zannediyorlar. Terbiyesizliğe bak!" sözleriyle tepkisini sürdürdü. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından oturma sırasında düzenleme yapılarak Atay'a ön sıraya yakın alanda yer verildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI