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Haberler Aydın Lüks geminin ilk seferi Kuşadası'na! İçinde yok yok

Lüks geminin ilk seferi Kuşadası'na! İçinde yok yok

Dünyanın en büyük ve lüks kruvaziyerleri arasında gösterilen Marşal Adaları bandıralı Seven Seas Splendor, Türkiye'deki ilk seferini Kuşadası'na gerçekleştirdi.

Lüks geminin ilk seferi Kuşadası’na! İçinde yok yok
İHA

26.10.2021, 14:20

Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 2020 yılında yapımı tamamlanan ve 224 metre boyuyla dünyanın en lüks kruvaziyer yolcu gemilerinden biri olan Marshall Islands bayraklı Seven Seas Splendor, 546 personeli ve 362 yolcusuyla Türkiye'deki ilk seferini Ege Port limanına gerçekleştirdi.



İçinde tiyatro ve sinema salonları, , açık ve kapalı yüzme havuzu, restoranlar, alışveriş merkezi, masaj, sauna, spa merkezi, spor salonları ve müzeyi aratmayacak iç dizayn görünümüne sahip Marshall Islands bayraklı Seven Seas Splendor adlı kruvaziyer gemisinden inen çoğunluğu Amerikalı yolcular İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti ve Meryemana turuna katıldı. Turdan dönen yolcular Kuşadası çarşılarında alışveriş yaptı.



Seven Seas Splendor isimli kruvaziyer gemisinin Türkiye'deki ilk seferi Kuşadası limanına yapması dolayısıyla Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, Seven Seas Splendor gemisinin kaptanı Dıego Mıchelozz'ye plaket takdim etti.


Yarın İstanbul seferini gerçekleştirecek olan Seven Seas Splendor isimli kruvaziyer gemisi yolcu değişimini gerçekleştirmesinin ardından Cumartesi Günü ikinci seferini Kuşadası limanına gerçekleştirecek.

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