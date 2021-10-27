  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Ağaca asılı bulundu

Ağaca asılı bulundu

Ağaca asılı bulundu

27.10.2021

AYDIN'IN Efeler ilçesinde 62 yaşındaki Nihat Tuna, otoyol kenarındaki arazide asılı halde ölü bulundu. Olay, Ovaeymir Mahallesi Aydin-İzmir Otobanı Bağlantı Yolu kenarında meydana geldi. Yol kenarında bir kişiyi ağaca asılı halde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde asılı haldeki erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen kişinin kimliğinin Nihat Tuna olduğu kaydedildi. Yapılan incelemenin ardından Tuna'nın cenazesi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi. Tuna'nın ölüm nedeni yapılacak otopsisinin ardından netleşecek.

■ İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ağaca asılı bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.