Ağaca asılı bulundu

AYDIN'IN Efeler ilçesinde 62 yaşındaki Nihat Tuna, otoyol kenarındaki arazide asılı halde ölü bulundu. Olay, Ovaeymir Mahallesi Aydin-İzmir Otobanı Bağlantı Yolu kenarında meydana geldi. Yol kenarında bir kişiyi ağaca asılı halde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde asılı haldeki erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen kişinin kimliğinin Nihat Tuna olduğu kaydedildi. Yapılan incelemenin ardından Tuna'nın cenazesi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi. Tuna'nın ölüm nedeni yapılacak otopsisinin ardından netleşecek.

■ İHSAN KARATAŞ