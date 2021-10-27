  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da bariyere çarpıp alev alan araç söndürüldü

Aydın'da bariyere çarpıp alev alan araç söndürüldü

Aydın’ın Efeler ilçesinde bariyerlere çarpıp alev alan aracı itfaiye ekipleri söndürdü. Kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın’da bariyere çarpıp alev alan araç söndürüldü
İHA

27.10.2021, 10:29

Edinilen bilgiye göre, Aydın-İzmir otobanı eski gişeler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 35 AD 9055 plakalı otomobil bariyerlere çarparak alev aldı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken, kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da bariyere çarpıp alev alan araç söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.