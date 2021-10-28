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Haberler Aydın Aydın Kasaplar Odası Başkanı Kadı, kayıtsız hayvan alım-satıma sert çıktı

Aydın Kasaplar Odası Başkanı Kadı, kayıtsız hayvan alım-satıma sert çıktı

Vergi ve oda kaydı olmadan usulsüz olarak hayvan alıp satan kişilere tepki gösteren Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, "Haddinizi aşmayın" diyerek tepki gösterdi.

Aydın Kasaplar Odası Başkanı Kadı, kayıtsız hayvan alım-satıma sert çıktı
İHA

28.10.2021, 10:11 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021, 10:21

Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, vergi ve oda kaydı olmadan hayvan pazarlarında hayvan alıp satan kişilere sert çıktı. Başkan Kadı, usulsüz işlem yapanların tek tek tespit edilerek cezai işlemlerinin gerçekleştirilerek, mecburi mükellef yapılacağını belirtti.
"Maliye memurları kapınızı çalarsa şaşmayın"



Sosyal medyadan paylaşım yaparak usulsüz alım-satım yapanlara seslenen Kadı paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Dikkat! Vergi kaydı, oda kaydı olmadan hayvan pazarlarında ve köylerde hayvan alıp satan, sosyal medyada reklam yapan, araçlarına reklam yazan sahte celeplere sesleniyorum. Lütfen bizi zorlamayın, haddinizi aşmayın. Sonra devlet ceza yazarsa altınızdaki ara ve cebinizdeki paranız yetmez. Maliye memurları kapınızı çalarsa şaşmayın. Bundan sonra yollarda, pazarlarda, sosyal medya paylaşımlarında tespit edilenler cezalandırılacak ve mecburi mükellef yapılacaktır. Bilginize."

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