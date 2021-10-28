Buharkent OSB’den 5 bin kişiye istihdam

BUHARKENT ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki karma OSB, 2001 yılında bakanlıkça tescil edilmesine rağmen 2014 yılına kadar atıl durumda kaldı. Buharkent OSB'nin kuruluş protokolünde gidilen değişikliğin ardından Müteşebbis Heyeti içinde Buharkent Belediyesi'nin de yer almasıyla OSB'nin kaderi değişti. Yeni oluşturulan Müteşebbis Heyeti içinden 2015 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent OSB'ye adeta hayat verdi.



REVİZYON PLANI ONAYLANDI

Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nin yapılan tanıtımları sonucunda arsa talebinde bulunan yatırımcılara yer tahsisleri yapılırken OSB7nin 2017 yılında ilave revizyon planı onaylandı. Buharkent OSB alanı dışında bulunan 25 bin 344 metrekare alana sahip Arıtma Tesisi alanı da imar planı içine dahil edilerek OSB'nin toplam alanı 67,15 hektarı sanayi parseli olmak üzere 85,95 hektar alana ulaştı. CAZİBE MERKEZİ OLDU

Onaylanan revizyon imar planı ve kamulaştırma biten bölgelerde önemli sanayi kuruluşları tarafından yatırımlar gerçekleşti. Buharkent OSB'de 50 milyon liralık yatırımla Türkiye'nin en büyük kablo fabrikası ve 150 milyon liralık yatırımla Türkiye'nin en büyük peynir üretim merkezinin yanı sıra toplam 22 yatırımcıya arsa tahsis edildi.



ÜRETİME, İSTİHDAMA KATKI

Buharkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent OSB'nin yatırımcıların cazibe merkezi olduğunu belirterek, "Buharkent OSB içinde tüm yatırımcılar faaliyete geçtiğinde ülkemizin ve Aydın ilimizin istihdam ve üretim, rakamlarına çok büyük katkı sağlayacak. Bununla birlikte 5 bin kişiye iş kapısı olacak. Özellikle 80 ülkeye ihracat yapan Seval Kablo'nun ulaşacağı 350 Milyon Dolarlık ihracat rakamı ile Aydın'ın ihracat rakamının yarısını tek başına karşılayacaktır. Kaanlar Gıda tarafından kurulan peynir fabrikasın da Aydın'ın tarım ve hayvanlığına çok büyük katkıyı sağlayacağını düşünüyoruz. Aydın'ın ekonomisine katkı sağlamak için Buharkent OSB'ye yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.

ALTYAPISI YENILENIYOR

BUHARKENT OSB'nin altyapı projeleri hazırlanarak projeler için ilana çıkıldı. Elektrik altyapı, kanalizasyon, yağmur suyu, üst yapı ihaleleri yapıldı. Bu doğrultuda alt yapı inşaatı devam ederken alt yapı ve üst yapı işlerinin bu yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Arıtma Tesisi ile ilgili de proje çalışmaları sona gelindi. Arıtma Tesisinin de ihalesi kısa sürede yapılacak.

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