Aydın’da kuryeye pusu

Aydın'ın Kuşadası'nda sipariş için gittiği yerde pusuya uğrayıp kurşun yağmuruna tutulan kurye yaralandı. Olay, Kuşadası'nın İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. S.B.A, bir firmada kuryelik yapan ve daha önce birlikte çalıştıkları dönemde aralarında husumet bulunan S.D'yi öldürmek için korkunç bir plan yaptı. Firmadan yemek siparişi veren gözü dönmüş adam, babası ile birlikte sipariş verdiği adreste ağaç arkasına saklanıp kuryenin gelmesini beklemeye başladı.

8 EL KURŞUN SIKTILAR

Yemek siparişini adrese getiren S.D, motosikletten iner inmez neye uğradığını şaşırdı. S.D'yi pusuya düşüren bir grup, taş ve sopalarla saldırıp kurşun yağmuruna tutarak kuryeye dehşeti yaşattı. Tabancadan 8 mermi çıkmasına rağmen hiçbirisi kurye S.D'ye isabet etmezken S.D. aldığı sopa ve taş darbeleriyle yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.D, olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE