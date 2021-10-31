Madencilerle vatandaşın bitmeyen yol kavgası

AYDIN Bozdoğan'ın Muğla sınırında bulunan son kırsal mahallesi olan Başalan'da ihracat yapan 30 mermer işletmesi sahibi, kendilerine komşu olan Burnogoz Mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda Kavaklıdere Belediyesi tarafından ağır tonajlı araçlara mermer bloklarla kapatılan yoldan sevkiyat yapamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Muğla Valiliği sorumluluk bölgesinde bulunan 2 kilometrelik yolun kapatılmasının ardından, Aydın Valiliği tarafından sonradan açılan bağlantı yolundan sevkiyat yapmak zorunda kaldıklarını dile getiren işletme sahipleri, bu yolun bozuk olması nedeniyle lojistik firmalarının bölgeye gelmek istemediklerini açıkladı.

EYLEM YAPTILAR

Burnugoz Mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda yolun Kavaklıdere Belediyesi tarafından kapatılmasının protesto eden mermer işletmecileri, yolu bir süreliğine trafiğe kapadı. Kendisi de işletme sahibi olan Başalan Mahalle Muhtarı Muammer Muğla ise, günlük 15-20 TIR'ın bölgeye geldiğini ancak yolu kullanmalarına izin verilmediği için mağdur olduklarını belirterek, "Ya bu yolu kullanmamıza izin versinler, ya da sonradan açılan bağlantı yolunu asfaltlasınlar" dedi.

İHRACAT YAPAMIYORUZ

Mahallede faaliyet gösteren 30'a yakın mermer işletmesinde yaklaşık 300 kişinin ekmek yediğine dikkat çeken işletme sahiplerinden Feridun Çaylak, kendileri için sonradan açılan bağlantı yolunun bozuk olması nedeniyle lojistik firmalarının bölgeye gelmek istemediklerini belirterek, "Biz burada vergimizi ödeyip istihdam sağlıyoruz, TIR'lara yüklenen mermerler bu yolda ya kırılıyor ya da sevkiyatlarımız gecikiyor bu nedenle de yüklü miktarlarda tazminat ödemek zorunda kalıyoruz" dedi.

SÖZLÜ TARTIŞMA YAŞANDI

Eylem yapan işletme sahiplerinin Burnugoz Mahallesi girişinde bulunan kısmen kapalı yolda açıklama yaptıkları sırada yanlarına gelen Mahalle sakinleri ile işletmeciler arasında sözlü tartışma yaşandı. Mahalle sakinlerinden Süleyman Kıroğlan, ağır tonajlı kamyon ve TIR'ların mahallelerinden geçmesini istemediklerini belirterek, "Siz bu yolu açarsanız, biz tekrar kapatırırız, sizin için açılan bağlantı yolunu yaptırın orayı kullanın" diye konuştu.

METİN BURMALI