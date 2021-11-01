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Haberler Aydın Alev alan mutfak tüpü panikletti

Alev alan mutfak tüpü panikletti

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde alev alan mutfak tüpü yüzünden herkes alarma geçti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alev alan mutfak tüpü panikletti
İHA

01.11.2021, 17:33

Yangın, Kemer Mahallesi 1708 sokakta iki katlı binanın giriş katında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A.ya ait evin mutfağında bulunan tüp henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı.

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Tüpten alevlerin yükseldiğini gören Y.A. yangına kendi imkanları ile müdahale edip, tüpü evden dışarıya çıkartarak söndürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gerekli kontrolleri yaptı. Panik oluşturan yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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