  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın’da 8 milyon fidan dikilecek

Aydın’da 8 milyon fidan dikilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında Aydın’da 8 milyon 528 bin fidan dikilecek. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde gerçekleştirilecek olan etkinliğin detaylarının, önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

Aydın’da 8 milyon fidan dikilecek
İHA

05.11.2021, 14:56 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021, 15:00

Özellikle yaz aylarında artan orman yangınları ile birlikte bir çok ormanlık alan yok olurken, harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde ağaçlandırma seferberliği ilan etti. Bu kapsamda 2021 yılının sonuna kadar Aydın'da toplam 8 milyon 528 bin, tüm Türkiye'de ise toplamda 252 milyon fidan dikilerek geleceğe nefes olunacak. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde gerçekleştirilecek olan etkinliğin detaylarının, önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.



Konu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sizleri de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın’da 8 milyon fidan dikilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.