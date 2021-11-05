Aydın’da 8 milyon fidan dikilecek

Özellikle yaz aylarında artan orman yangınları ile birlikte bir çok ormanlık alan yok olurken, harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde ağaçlandırma seferberliği ilan etti. Bu kapsamda 2021 yılının sonuna kadar Aydın'da toplam 8 milyon 528 bin, tüm Türkiye'de ise toplamda 252 milyon fidan dikilerek geleceğe nefes olunacak. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde gerçekleştirilecek olan etkinliğin detaylarının, önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.





Konu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sizleri de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.