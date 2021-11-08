Define ararken suçüstü yakalandı

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Berat Camii civarındaki makilik alanda dedektörle define arandığı bilgisine ulaştı. Bölgeye giden polis, M.Ç.'yi suçüstü yakaladı. M.Ç.'nin define aramakta kullandığı dedektör ve çapaya el konuldu. M.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise 29 adet tarihi değeri olduğu değerlendirilen sikke ve obje, 10 litre etil alkol, 8 adet şişelenmiş sahte rakı ele geçirildi. M.Ç., polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.