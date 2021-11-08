Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftalık denetim raporları kamuoyu ile paylaşıldı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 01-07 Kasım 2021 tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 115 kişi uyarıldı.
Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Kovid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 115 şahıs ikaz edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Tek tek böyle tespit edildiler! Aydın’da 115 kişiye Kovid-19 uyarısı yapıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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