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Haberler Aydın Tek tek böyle tespit edildiler! Aydın’da 115 kişiye Kovid-19 uyarısı yapıldı!

Tek tek böyle tespit edildiler! Aydın’da 115 kişiye Kovid-19 uyarısı yapıldı!

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Koronavirüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kurallara uymadığı tespit edilen 115 kişi uyarıldı.

Tek tek böyle tespit edildiler! Aydın’da 115 kişiye Kovid-19 uyarısı yapıldı!
İHA

08.11.2021, 11:12

Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftalık denetim raporları kamuoyu ile paylaşıldı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 01-07 Kasım 2021 tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 115 kişi uyarıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Kovid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 115 şahıs ikaz edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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