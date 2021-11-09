Aydın’da 114 hasta organ nakli bekliyor

Aydın'da organ bağışına dikkat çekmek, sağlıklı yaşam ve hareketli hayatın önemini vurgulamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın Bisikletliler Derneği tarafından bisiklet turu düzenlendi. Etkinlikte bisikletçilerle birlikte pedal çeviren Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici, organ bağının yetersizliği nedeniyle her yıl binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve çoğun hastanın da makinelere bağlı hayata tutunmayı beklediğini söyledi. Ekici, Aydın'da 99'u böbrek, 15'i karaciğer olmak üzere 114 kişinin nakil beklediğini belirtti.

■ KAZIM YÖRÜKCE