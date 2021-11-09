  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın’da 114 hasta organ nakli bekliyor

Aydın’da 114 hasta organ nakli bekliyor

Aydın’da 114 hasta organ nakli bekliyor

9.11.2021

Aydın'da organ bağışına dikkat çekmek, sağlıklı yaşam ve hareketli hayatın önemini vurgulamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın Bisikletliler Derneği tarafından bisiklet turu düzenlendi. Etkinlikte bisikletçilerle birlikte pedal çeviren Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici, organ bağının yetersizliği nedeniyle her yıl binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve çoğun hastanın da makinelere bağlı hayata tutunmayı beklediğini söyledi. Ekici, Aydın'da 99'u böbrek, 15'i karaciğer olmak üzere 114 kişinin nakil beklediğini belirtti.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın’da 114 hasta organ nakli bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.