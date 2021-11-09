Kuşadası’nda hint keneviri operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, Hint keneviri ve esrar ele geçirilirken, operasyon sonrası 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuşadası'nda uyuşturucuya geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen bir kişiyi takibe alan ekipler, Değirmendere Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde bulunan E.K., ekipler tarafından kelepçe ile zapt edilerek evi aramaya başladı. Evde yapılan aramada saksılara ekilmiş vaziyette boyları 40 - 80 cm arasında değişen 14 adet dişi Hint Keneviri ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda evin bir odasının ısıtma, havalandırma ve aydınlatma sistemi kurularak Hint Keneviri yetiştirmek için uygun hale getirildiği tespit edildi. Ayrıca kavanozlarda ve poşetlerde değişik gramajlarda toplam 293 gram esrar maddesi ile 1 adet hassas teraziye el konuldu. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen E.K. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.