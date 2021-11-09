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Haberler Aydın Sokak hayvanları için seferber oldular

Sokak hayvanları için seferber oldular

Sokak hayvanları için seferber oldular

9.11.2021

NAZİLLİ Hayvanseverler Derneği, havaların soğumasıyla sokaktaki canlara kışın sert soğuklarında kendilerini korumak için geçen yıl gerçekleştirdikleri 'Bir çivi de sen çak' kampanyası için kolları sıvadı. Yardımsever vatandaşların da destek verdiği çalışmalar kapsamında hazırlanacak kulübeler ilçenin farklı noktalarına konulacak. Kampanyaya vatandaşlardan da destek beklediklerini belirten Nazilli Hayvanseverler Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, "Onlar da üşüyor. Soğuk havalarda kediler 12 saat, köpekler 17 saat aç kalırlarsa donarak ölebiliyor. Bu canlarımızın soğuktan, yağmurdan korunabileceği yuvalar yapıyoruz" diye konuştu.

ÜMİT ÖZMEN

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