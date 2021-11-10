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Haberler Aydın Servisten düşen hostes hayatını kaybetti

Servisten düşen hostes hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde görev yaptığı öğrenci servisi minibüsünden düşen hostes tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Servisi kullanan şoför ise gözaltına alındı.

Servisten düşen hostes hayatını kaybetti
İHA

10.11.2021, 17:00 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021, 17:05

Olay, 5 Kasım Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci servis minibüsünde hostes olarak görev yapan Nilgün Ediz (37) hareket halindeki minibüsten düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hostes tedavi altına alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde 5 gündür tedavisi süren Ediz, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Ediz'in ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken, servis şoförü Ü.Ç. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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