İncir tüccarı kazada hayatını kaybetti

AYDIN'IN Nazilli kamyonetiyle uçuruma yuvarlanan Ahmet Sarıgöz, kazada hayatını kaybetti. Kaza, Derebaşı Mahallesi Yavansu mevkiinde meydana geldi. İncir tüccarlığı yapan Ahmet Sarıgöz idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçurumdan aşağıya yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Karagöz'ün acı kaybı sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu.

■ KAZIM YÖRÜKCE