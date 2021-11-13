  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın İncir tüccarı kazada hayatını kaybetti

İncir tüccarı kazada hayatını kaybetti

İncir tüccarı kazada hayatını kaybetti

13.11.2021

AYDIN'IN Nazilli kamyonetiyle uçuruma yuvarlanan Ahmet Sarıgöz, kazada hayatını kaybetti. Kaza, Derebaşı Mahallesi Yavansu mevkiinde meydana geldi. İncir tüccarlığı yapan Ahmet Sarıgöz idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçurumdan aşağıya yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Karagöz'ün acı kaybı sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İncir tüccarı kazada hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.