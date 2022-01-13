Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına darbe

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri, V.A'nın elinde tarihi eser olduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Müşteri kılığına giren jandarma ekipleri V.A. ile temasa geçerek sikkeleri almak istedi. Yanında Z.A. ve B.Ç. ile beraber üzerinde bir miktar sikke ile buluşmaya gelen V.A. sikkeleri çıkardığı an jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin İsabeyli Mahallesi'nde yaşadığı evinde yapılan aramada bin 642 adet Genç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.KAZIM YÖRÜKCE