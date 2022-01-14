“Efeler oyuna gelmez”

AYDIN Germencik'teki protestolarda şov yapıp vatandaşı galeyana getirmeye çalışan CHP'li Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Bülent Tezcan'a tepkiler yağmaya devam ediyor. AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Rıza Posacı, Dağyeniköy Mahallesi'nde "Siyanürle altın çıkarılıyor" iddialarını ortaya atan CHP'nin algı operasyonunun ellerinde patladığını söylediler.

"AMAÇLARI KÖTÜ NİYETLİ"

CHP'nin asıl amacının devlet ile vatandaşlarının arasını açmak olduğunu söyleyen Savaş, "Germencik'in Dağyeni mahallesinde MTA rutin bir çalışma yapıyor. Siyanürle altın aranması söz konusu değil. Bu çalışmalar başlamadan önce köy halkımızı konuyla ilgili bilgilendirdik. Yerel yönetimde hizmet üretemedikleri için suni bir gerilim yaratmak istiyorlar. Efeler halkı bu oyuna gelmez" diyerek CHP'ye tepkisini dile getirdi.

Çevre konusunda son derece hassas olduklarını dile getiren Posacı ise, "Jeotermal konusunda da aynı provokasyon yapılmak istenmişti. Jeotermalin incire hiçbir zararının olmadığı ortaya çıktı. Ancak CHP yine ortalığı karıştırmaya çalışıyor" dedi.

CHP'NİN KLASİK TAKTİĞİ

Posacı, "CHP'nin klasik taktiği bu. En az onlar kadar çevre konusunda hassasiyetimiz var. Çevre ile ilgili hükümeti eleştireceklerine önce belediyenin arıtma tesisini çalıştırsınlar. Yerel zenginliğimizden faydalanmamız lazım. Çevreye zarar vermeden dünya standartları neyse MTA yetkilileri ona göre hareket ediyor. Onların yalanlarına karnımız tok, vatandaşlar da onlara inanmıyorlar" dedi. CHP'li vekillerin provokasyonu sonrasında köye giden AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz da, köylülerle konuşarak olayın aslını kendilerini anlattıklarını ve bölge halkının hak verdiğini söyledi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI