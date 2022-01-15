Yoğun bakımda 5 gün verdiği savaşı kazandı

Aydın'da Kovid-19'a yakalanan ve solunum yetmezliği nedeniyle kalbi duran 58 yaşındaki Ayten Kılınç, 5 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutundu. Efeler'de yaşayan Ayten Kılınç'ın, koronaya yakalanınca solunum yetmezliği sonucu kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Kılınç, kalbi yeniden çalıştırılarak Söke Fehime Kocagöz Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınarak entübe edilen kadın, 2 gün süreyle ventilatöre bağlı olarak takip edildi. Testlerinin negatif çıkmasının ardından cerrahi yoğun bakımda 5 gün yatan Kılınç, sağlığına kavuştu. Anestezi Uzmanı Dr. Huriye Begburs ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhammed Cebeci, hastanın hayati riski atlatmasının büyük başarı olduğunu söyledi. Kılınç ise doktorlarına ve tüm sağlık ekibine teşekkür etti.