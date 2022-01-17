Atıcılıkta şampiyon adaylarına ilk eğitim

ATICILIKTA uluslararası şampiyonaların yapıldığı ancak ülkemizde yeni gelişen, IPSC (International Practical Shooting Confedaration - Uluslararası Pratik Atış Konfederasyonu) platformu eğitimi, Poligon İzmir'de verildi. Uluslararası Sportif ve Taktik Atış Kulübü (USTAK) ile Poligon İzmir işbirliğinde hayata geçirilen eğitimi, 114 ülkede mevcut olan IPSC'nin Türkiye sorumlusu Salim Tokay verdi. Eğitime aralarında 2021 Peru Dünya Şampiyonası'nda takım 4'üncüsü olan Adnan Efe Uçar, Milli antrenör Metin Uçar, Himmet Mıhladız ve Cuma Sarıbayındır'ın da bulunduğu atıcılık sporuna gönül vermiş uluslararası şampiyon sporcular, iş insanları ve kulüp üyelerinden oluşan 16 kişilik ekip katıldı.

■ ERCAN AKGÜN