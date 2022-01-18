Sokak ortasında çatışma

Aydın'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. Olay, Efeler'e bağlı Cuma Mahallesi 203 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavga kısa sürede büyüyerek, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kalabalık bir grup bir evi basarak çevreye ve polislere ateş açtı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kavga esnasında yoldan geçen 17 yaşındaki İbrahim B'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis, çevik kuvvet ve Özel Harekat polisi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken kavgaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE