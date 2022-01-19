Okul çatısında yükselen alevler panik yarattı

AYDIN'IN Karacasu ilçesindeki bir okulun çatısında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Karacasu'da bulunan Alemler İlk ve Ortaokulu'nun çatısından alevler yükseldi. Dumanla kaplanan okul binasında olan öğretmenler ve idareciler hızla kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri saatler süren çabanın ardından yangını kontrol altına aldı. Okulun çatısı tamamen küle dönerken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yangın esnasında tenefüste olan öğrencilerin yaralanmadığı belirtilirken, çatıda bulunan bir köpeğin yanarak öldüğü öğrenildi. Yangının bacadan çıktığını belirten Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay, "Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ve jandarmanın raporundan sonra netlik kazanacak. Tek tesellimiz bir çocuğumuzun bile burnunun kanamaması. Çatıda hemen tadilat işlemi başlatacağız. Ara tatilde tadilatı tamamlayıp ikinci döneme okulu hazır hale getireceğiz. Herkese geçmiş olsun" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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