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Haberler Aydın Aydın'da 'pes' dedirten olay! Alışveriş yapma bahanesi ile yardım kutusunu alıp gitti

Aydın'da 'pes' dedirten olay! Alışveriş yapma bahanesi ile yardım kutusunu alıp gitti

Aydın’da valiliğin onayı ile sağlık sorunu olan bir çocuk için başlatılan yardım kampanyasına destek vermek isteyen bir esnafın dükkanında toplanan paralar müşteri gibi gelen bir şahıs tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İHA

20.01.2022, 16:15 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022, 16:20

Aydın’da ’pes’ dedirten olay! Alışveriş yapma bahanesi ile yardım kutusunu alıp gitti

Aydın'da sağlık sorunu olan bir bebeğe destek olmak için il genelinde çeşitli kampanyalar düzenlendi. Valilik tarafından da izin verilen yardım kampanyası kapsamında bazı esnaflar da kampanyaya destek vermek için dükkanlarına yardım kutusu bıraktı.

Efeler ilçe merkezi Doğu Gazi Bulvarı'nda bulunan pastaneye gelen iki kişi, alışveriş bahanesi ile girdikleri dükkandan yardım kutusunu çaldı. Güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülenen hırsızlık anı görenleri şaşkına çevirdi.

Polis tarafından el konulan olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

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