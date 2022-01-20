Yediemindeki otomobil toprağın altından çıktı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde yaklaşık 8 sene önce yediemine bırakılan otomobil toprağa gömülü bulundu. Konuyla ilgili konuşan yediemin deposunun yeni sahibinin avukatı Kerem Cem Şişmanoğlu, "Yediemin işi yapan birinin aracı gömmesi bize şüpheli geldi" dedi.

Toprağın altından çıkarılarak kriminal incelemeye gönderilen otomobilin gizemi, yapılacak olan kriminal incelemenin ardından belli olacak. Öte yandan olayın yaşandığı tarihte yediemin deposunun sahibi olan ve geçtiğimiz yıl işletmeyi başka birine devrettiği öğrenilen E.Ö'nün ifadesine başvurulacağı öğrenildi. ■ İHSAN KARATAŞ