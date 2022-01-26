CHP’li Çerçioğlu için 6 yıl hapis istendi

CHP'Lİ Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın da aralarında bulunduğu 17 sanık hakkında 5 ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın 14'üncü duruşması yapıldı. Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasının istendiği davada Karaarslan için ise 9 yıldan 22 yıla kadar hapis istendi.

Çerçioğlu'nun eski danışmanı Erkan Karaarslan

USULSÜZLÜK İDDİASI

AYDIN Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde 2014 yılında gerçekleştirilen 5 ayrı ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmanın ardından Aydın Büyükşehir Belediye Çerçioğlu'nun yanı sıra Çerçioğlu'nun eski danışmanı Erkan Karaarslan, Osman Çolak, İsmail Aydın, Nermin Canyurt, Cemalettin Küçükerol başta olmak üzere 17 sanık hakkında ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, edimin infazına fesat, evrakta sahtecilik, nitelikli zimmet suçlamalarından Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

DAVAYLA ilgili iddianamede FETÖ'nün Belediyeler İmamı ve Çerçioğlu'nun eski danışmanı Erkan Karaarslan hakkında yıla, Başkan Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer tutuksuz sanıklar hakkında 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası istendi. AYDIN 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 14'üncü duruşmasında 17 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Başkan Çerçioğlu ile tutuklu bulunan Erkan Karaarslan katılmazken o dönem ASKİ Genel Müdür Vekili olan Cemalettin Küçükerol ile sanıklardan Osman Çolak duruşmaya katıldı. Sanıkların avukatlarının dinlendiği dava, 10 Mayıs'a ertelendi.

■ NADİR UYSAL