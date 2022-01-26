Soyadını almak istediği babasının mezarını arıyor

25 yıl önce annesi ve kardeşlerini terk ederek evden ayrılan babası Ahmet Yıldırım'ın peşine düşen Osman Özer (33), babasının cinayete kurban gittiğini öğrenince şoke oldu. Aydın'daki mezarını ziyaret etmek istediğinde ise bir şok daha yaşayan Osman Özer, babasının gömüldüğü yerden yol geçtiği için mezarının nerede olduğunu da bulamadı.

'ÖLDÜRÜLDÜ' DEDİLER

Muş'un Malazgirt ilçesinde 10 yıl önce evlenen ve annesi Nesia Özer'i de yanına alarak ailece Manisa'nın Şehzadeler ilçesine yerleşen 3 çocuk babası Osman Özer, kim olduğunu bilmediği babasının soyadını alabilmek için 4 yıl önce kendisini aramaya başladı.

DNA TESTİ GEREKİYOR

İsimlerden yola çıkarak araştırmaya başlayan Özer, 3 yıl önce Aydın Ortaklar'da üvey amcası ile halası olduğunu öğrendi. Üvey amcası ile halası Özer'e, babası Ahmet Yıldırım'ın 2006'da 49 yaşındayken Aydın'daki evinde öldürüldüğünü söyledi. Babasının soyadını almak isteyen Özer, 2 yıl önce Manisa 2. Aile Mahkemesi'ne babalık davası açtı. Mahkeme, baba Yıldırım'ın mezarının bulunarak DNA testi yapılmasını istedi. Akrabaları ile birlikte babasının mezarına giden Özer, gömülü olduğu yerden yol geçtiğini gördü. Ortaklar Asri Mezarlığı'nın bağlı bulunduğu Germencik Belediyesi'ne iki kez yazı gönderen Özer'e, 2011 yılından önceki kayıtların olmadığı bilgisi verildi. Özer, babasının mezarını ve katillerinin bulunması için davasından vazgeçmeyeceğini dile getirdi.