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Haberler Aydın Kuşadası’nda istilacı aslan balığı yakalandı

Kuşadası’nda istilacı aslan balığı yakalandı

30.1.2022

Kuşadası’nda istilacı aslan balığı yakalandı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde, dünyanın en zehirli balığı olarak bilinen Hint Okyanusu kökenli aslan balığı yakalandı. Denizden, dalgıç Mustafa Irkaş tarafından balık kepçesiyle çıkarılan aslan balığı, incelenmesi için Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü'ye verildi.
KUŞADASI Körfezi'nde 30 yıldır dalgıçlık yaptığını belirten Irkaş, "Geçtiğimiz yıl da dalış yaptığım sırada aslan balığı yakaladığım için ne olduğunu ilk gördüğümde anladım. Zehirli olduğunu bildiğim için balık kepçesi kullanarak denizden çıkardım" dedi. Aslan balığının denizdeki istilacı türlerin başında geldiğini ifade eden Sürücü ise, "Son dönemde Hint Okyanusu'ndan göç ederek Ege kıyılarına kadar gelmeye başladılar" diye konuştu.

İBRAHIM UZUN