Yaşlı adam yanarak can verdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 yıldır kulübede yaşayan 75 yaşındaki Mustafa Narlıbahçıvan, çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Olay, Değirmendere Mahallesi İğdecik mevkiinde meydana geldi. Yalnız başına zeytinlik içerisinde yaptığı kulübede yaşayan Mustafa Narlıbahçıvan'a uğrayan Büyükşehir Belediyesine bağlı AYBA ekipleri, kulübenin yanmış olduğunu gördü.

AYBA ekipleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri kulübeden içeri girdiğinde yanmış cesetle karşılaştı. İlk belirlemelere göre ısınmak için yaktığı sobanın saatler sonra alev aldığı ve bu nedenle hayatını kaybeden Bahçıvan'ın olay yerinde yandığı belirlendi. Yaşlı adamın daha önce huzurevine yerleştirildiği ancak kedilerinden ayrı kalmak istemediği için yaşadığı barakaya geri döndüğü öğrenildi. ■ KAZIM YÖRÜKCE