Aydın’da ağaç katliamı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde daha önce devrilme riski bahanesiyle 44 fıstık çamı ağacını kesen CHP'li Efeler Belediyesi, ağaç katliamına devam etti. Adnan Menderes Mahallesi'nde Efeler Belediyesi'ne ait 7 dönümlük arsada, pazaryeri yapılmak üzere çalışma başlatıldı. Belediye geçen hafta iş makineleri ile arsaya girerek 50 adet erik ağacının bir kısmını kesti. Mahalleliler, ağaçların kesilmemesi için 700 imza toplayıp belediyeye gönderdi.

Tüm çabalara rağmen ağaçların kesilmesine engel olamayan mahalle sakinleri, ağaçların kesildiği bölgeye pazaryeri değil park yapılmasını istediklerini söyledi. Ağaçların kesildiği alanda toplanan vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a tepki gösterdi. Mahallede beton yığını istemediklerini belirten vatandaşlar, "Buradaki ağaçların bir kısmını belediye kesti. Biz betona hayır diyoruz ve yeşil alan veya park olarak mahallelinin hizmetine sunulmasını istiyoruz" dedi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI