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Haberler Aydın Komşusuna kızdı balkondan atladı

Komşusuna kızdı balkondan atladı

4.2.2022

Komşusuna kızdı balkondan atladı
AYDIN Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli ebe 47 yaşındaki Sevtap A. komşusuyla tartıştıktan sonra kendisini oturduğu binanın üçüncü katından attı. Hastaneye kaldırılan sağlık çalışanının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Nazilli Devlet Hastanesi'nde ebe olarak görev yapan Sevtap A, gürültü nedeniyle komşusuyla tartıştı. Eşinden bir süre önce boşanan bir çocuk annesi kadın, öfkesine yenilip kendisini oturduğu binanın üçüncü katından attı. Sert zemine düşen sağlık çalışanının beli kırıldı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Sevtap A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
ÜMİT ÖZMEN